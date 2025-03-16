Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото:

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Миротворчу місію в Україні прокоментував президент Франції Еммануель Макрон.

Французький лідер вважає, що у питанні відправлення миротворчого контингенту до України можна обійтися без згоди російської федерації. А спільний план щодо миру в Україні, який розробляє Лондон та Париж, вже зацікавив кілька країн. Про це Макрон заявив в інтерв’ю Le Parisien.

За його словами, мета миротворчої місії полягає в розгортання кількох тисяч військових від кожної країни в ключових точках для «виконання навчальних програм» і «демонстрації нашої довгострокової підтримки». У військових сценаріях фігурують, зокрема, Київ, Одеса та Львів.

Україна суверенна, якщо вона просить союзні війська бути на її території, то погоджувати це чи ні — не справа росії, — зазначив президент Франції.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Австралія розглядає можливість відрядження своїх військових до України. Згодом У посольство рф в Австралії заявило, що Москва неодноразово давала зрозуміти, що іноземна військова присутність в Україні «є абсолютно неприйнятною». І пригрозило Австралії «серйозними наслідками».

Джерело: Le Parisien