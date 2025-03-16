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Ракурс
В Северной Македонии погибли более 50 человек из-за пожара в ночном клубе

В Северной Македонии погибли более 50 человек из-за пожара в ночном клубе (ВИДЕО)

16 мар 2025, 15:50
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У Північній Македонії загинули понад 50 людей через пожежу в нічному клубі.

Ще понад 118 людей отримали поранення. Міністр охорони здоровʼя сказав, що 18 людей залишаються у важкому стані.

У клубі на момент інциденту було орієнтовно 1 500 гостей. Попередньо, пожежа виникла через іскри від піротехнічних пристроїв — вони влучили у стелю з легкозаймистого матеріалу.

Місцеві медіа пишуть, що хтось всередині клубу запустив салют. Міністр внутрішніх справ без жодних подробиць наголосив, що одного чоловіка вже затримали.

За словами міністра, пожежа виникла близько 2:30 ночі в результаті іскор від піротехніки для світлового ефекту на концерті македонського гурту DNA. Організаторів затримали.

Медіа зазначають, що в момент, коли вогонь спалахнув і поширився, клуб був переповнений людьми, переважно молоддю.

Уранці в неділю багато людей зібралося перед закладом у Кочані, хвилюючись за членів своїх сімей, бо вони не знали, живі вони чи мертві.

Источник: Ракурс


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