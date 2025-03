В Северной Македонии погибли более 50 человек из-за пожара в ночном клубе

У Північній Македонії загинули понад 50 людей через пожежу в нічному клубі.

Ще понад 118 людей отримали поранення. Міністр охорони здоровʼя сказав, що 18 людей залишаються у важкому стані.

У клубі на момент інциденту було орієнтовно 1 500 гостей. Попередньо, пожежа виникла через іскри від піротехнічних пристроїв — вони влучили у стелю з легкозаймистого матеріалу.

Місцеві медіа пишуть, що хтось всередині клубу запустив салют. Міністр внутрішніх справ без жодних подробиць наголосив, що одного чоловіка вже затримали.

За словами міністра, пожежа виникла близько 2:30 ночі в результаті іскор від піротехніки для світлового ефекту на концерті македонського гурту DNA. Організаторів затримали.

� BREAKING -��OVER 50 DEAD AFTER NIGHTCLUB FIRE IN NORTH MACEDONIA



A fire at Club Pulse in Kocani has killed at least 53 people and injured over 100 after breaking out around 3 AM local time.



