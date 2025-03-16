Кто такой Андрей Гнатов, новый начальник Генштаба ВСУ

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Президент Володимир Зеленський 16 березня змінив начальника Генштабу ЗСУ.

Генерал-майор Андрій Гнатов досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.

Пресслужба Генштабу ЗСУ пише, що це призначення зроблено «з метою покращення якості управління військами».

45-річний Андрій Вікторович Гнатов — виходець із морської піхоти.

У 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ.

Із 2016-го по 2018 рік — начальник штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Із 2018-го по 2021 рік — командир 36-ї ОБрМП.

Із 2022 року — заступник командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України. Згодом — командувач ОУВ Одеського напрямку («Примор'я»).

Навесні 2023 року призначений керувати обороною Бахмута, який входив до зони відповідальності ОСУВ «Хортиця», з другого місяця з моменту загострення боїв за місто на Донеччині.

У першій половині 2024 року був командувачем військ оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України у період 24 червня 2024 року — 26 лютого 2025 року. У цей період був також командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (Донецька, Луганська, Харківські області).

Згодом був призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Звання бригадного генерала отримав 17 червня 2022 року, генерал-майора — 24 серпня 2024 року.

Має орден Богдана Хмельницького III ст. (2020) та Хрест бойових заслуг (27 липня 2022).

У травні 2024 року фейковим рішення суду російської федерації Гнатов був «заочно засуджений» до 28 років позбавлення волі нібито за «воєнні злочини проти мирного населення».