Константиновка: последствия российских авиаударов

https://racurs.ua/n204844-konstantinovka-posledstviya-rossiyskih-aviaudarov-foto.html

Ракурс

Наслідки російських авіаударів по Костянтинівці на Донеччині показали бійці 24 ОМБР ім. Короля Данила.

На одній з фотокарток місцеві мешканці йдуть понівечиним двором після чергового удару керованими авіаційними бомбами.

Війна кожного дня наближається до міста, поглинаючи його у своє руйнівне вогнище. Окупанти щоденно б’ють по Костянтинівці авіацією та артилерією, знищуючи житлові будинки та цивільну інфраструктуру без розбору.

Костянтинівка щодня опиняється під ударами ворожої артилерії, авіації та дронів-камікадзе.