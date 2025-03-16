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Константиновка: последствия российских авиаударов
Константиновка: последствия российских авиаударов (ФОТО)https://racurs.ua/n204844-konstantinovka-posledstviya-rossiyskih-aviaudarov-foto.htmlРакурс
Наслідки російських авіаударів по Костянтинівці на Донеччині показали бійці 24 ОМБР ім. Короля Данила.
На одній з фотокарток місцеві мешканці йдуть понівечиним двором після чергового удару керованими авіаційними бомбами.
Війна кожного дня наближається до міста, поглинаючи його у своє руйнівне вогнище. Окупанти щоденно б’ють по Костянтинівці авіацією та артилерією, знищуючи житлові будинки та цивільну інфраструктуру без розбору.
Костянтинівка щодня опиняється під ударами ворожої артилерії, авіації та дронів-камікадзе.