Костянтинівка: наслідки російських авіаударів

https://racurs.ua/ua/n204844-kostyantynivka-naslidky-rosiyskyh-aviaudariv-foto.html

Ракурс

Наслідки російських авіаударів по Костянтинівці на Донеччині показали бійці 24 ОМБР ім. Короля Данила.

На одній з фотокарток місцеві мешканці йдуть понівечиним двором після чергового удару керованими авіаційними бомбами.

Війна кожного дня наближається до міста, поглинаючи його у своє руйнівне вогнище. Окупанти щоденно б’ють по Костянтинівці авіацією та артилерією, знищуючи житлові будинки та цивільну інфраструктуру без розбору.

Костянтинівка щодня опиняється під ударами ворожої артилерії, авіації та дронів-камікадзе.