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Ракурс
Костянтинівка: наслідки російських авіаударів

Костянтинівка: наслідки російських авіаударів (ФОТО)

16 бер 2025, 19:31
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Наслідки російських авіаударів по Костянтинівці на Донеччині показали бійці 24 ОМБР ім. Короля Данила.

На одній з фотокарток місцеві мешканці йдуть понівечиним двором після чергового удару керованими авіаційними бомбами.

Війна кожного дня наближається до міста, поглинаючи його у своє руйнівне вогнище. Окупанти щоденно б’ють по Костянтинівці авіацією та артилерією, знищуючи житлові будинки та цивільну інфраструктуру без розбору.

Костянтинівка щодня опиняється під ударами ворожої артилерії, авіації та дронів-камікадзе.

Джерело: Ракурс


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