Франция может передать Украине дополнительные истребители Mirage 2000

Франция может передать Украине дополнительные истребители. Фото:

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Франція може передати Україні більше винищувачів Mirage 2000.

Президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість передачі Україні додаткових винищувачів Mirage 2000. Такий варіант не виключається, зокрема через постачання від третіх країн, які використовують ці бойові літаки. Про це Макрон розповів в інтерв’ю Le Parisien.

Зазначається, що обговорення передачі Україні додаткових «Міражів» активізувалося після того, як один із цих французьких винищувачів, який перебуває на службі в ЗСУ, збив російську крилату ракету.

Водночас видання La Dépêche з посиланням на слова Макрона поінформувало, що Париж працює над прискоренням постачання Україні ракет і безпілотників, які Київ вважає пріоритетними.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000, про передачу яких влітку оголосив Еммануель Макрон. А вже на початку березня французькі винищувачі уперше взяли участь у відбитті російської повітряної атаки.

Джерела: Le Parisien, La Dépêche