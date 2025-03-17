Разрушение в Чернигове. Фото: патрульная полиция Украины

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Ракурс

Країна-агресор рф у ніч на 17 березня атакувала Україну 174-ма безпілотниками.

Ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів ворог запускав із російських напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Протиповітряній обороні вдалося збити 90 цілей у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Ще 70 дронів втратили локаційно.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Патрульна поліція України у Telegram поінформувала, що у Чернігові сталися пожежі в житлових будинках, частково зруйновано два поверхи багатоповерхівки та пошкоджено автомобілі. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих.

У Дніпропетровській області ППО збила 15 ворожих ударних дронів. В обласній військовій адміністрації поінформували, що внаслідок атаки була пошкоджена інфраструктуру в Павлоградському та Синельниківському районі. Також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто.

А на Полтавщині, за інформацією ОВА, понад тисяча споживачів залишилася без світла у Кременчуцькому районі. Через ворожу атаку були запроваджені аварійні відключення електромережі. Енергетики вже працюють, щоб відновити електропостачання.

В Одеській області внаслідок російської атаки загорілась недіюча складська будівля, магазин та легковий автомобіль. Також пошкоджені дитячий садочок та приватний житловий будинок. Постраждала одна людина.

Нагадаємо, 15 березня російські «Шахеди» атакували місто Ізюм у Харківській області. Внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площах 80 кв. м та 200 кв. м, також суха трава площею 1 га. Загинула 67-річна жінка, також постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка.