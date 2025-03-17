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Ракурс
Руйнування у Чернігові. Фото: патрульна поліція України

ППО збила 90 ворожих БпЛА з 174 — сім областей постраждали

17 бер 2025, 09:53
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Країна-агресор рф у ніч на 17 березня атакувала Україну 174-ма безпілотниками.

Ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів ворог запускав із російських напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Протиповітряній обороні вдалося збити 90 цілей у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Ще 70 дронів втратили локаційно.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Патрульна поліція України у Telegram поінформувала, що у Чернігові сталися пожежі в житлових будинках, частково зруйновано два поверхи багатоповерхівки та пошкоджено автомобілі. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих.

Руйнування у Чернігові. Фото: патрульна поліція України

Руйнування у Чернігові. Фото: патрульна поліція України

Руйнування у Чернігові. Фото: патрульна поліція України

У Дніпропетровській області ППО збила 15 ворожих ударних дронів. В обласній військовій адміністрації поінформували, що внаслідок атаки була пошкоджена інфраструктуру в Павлоградському та Синельниківському районі. Також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто.

Руйнування на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Руйнування на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

А на Полтавщині, за інформацією ОВА, понад тисяча споживачів залишилася без світла у Кременчуцькому районі. Через ворожу атаку були запроваджені аварійні відключення електромережі. Енергетики вже працюють, щоб відновити електропостачання.

В Одеській області внаслідок російської атаки загорілась недіюча складська будівля, магазин та легковий автомобіль. Також пошкоджені дитячий садочок та приватний житловий будинок. Постраждала одна людина.

Руйнування на Одещині. Фото: ДСНС

Руйнування на Одещині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 15 березня російські «Шахеди» атакували місто Ізюм у Харківській області. Внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площах 80 кв. м та 200 кв. м, також суха трава площею 1 га. Загинула 67-річна жінка, також постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка.

Джерело: Ракурс


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