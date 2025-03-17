Маршрутка с пассажирами перевернулась под Киевом. Фото: НПУ

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Дорожньо-транспортна пригода з постраждалими сталася у Київській області.

У понеділок, 17 березня, близько 8.00 на одній з доріг у місті Вишневе трапилася аварія. Попередньо встановлено, що зіштовхнулися автомобіль Mitsubishi та маршрутка, внаслідок чого остання перекинулася. Про це Головне управління Національної поліції у Київській області повідомило у Facebook.

Попередньо відомо, що постраждали п’ятеро пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізували до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

На місці ДТП працюють правоохоронці, які згодом нададуть правову кваліфікацію вказаної події згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, 5 березня у Львівській області на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Заклад Стрийського району автобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП одна людина загинула, а 16 дістали травми.