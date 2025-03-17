Главному психиатру ВСУ продлили меру пресечения

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Олег Друзь, фото: «Антикор»
Главному психиатру ВСУ продлили меру пресеченияhttps://racurs.ua/n204863-glavnomu-psihiatru-vsu-prodlili-meru-presecheniya.htmlРакурс
Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив термін тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень.
Про це сьогодні, 17 березня, повідомило видання «Суспільне».
Друзя підозрюють у незаконному збагаченні після початку повномасштабного вторгнення на понад мільйон доларів.
21 січня прес-служба СБУ повідомила про затримання головного психіатра ЗСУ, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
22 січня суд відправив Друзя під варту з можливістю внесення застави у розмірі 49 млн грн.
Джерело: «Суспільне»
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