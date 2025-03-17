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Ракурс
Олег Друзь, фото: «Антикор»

Головному психіатру ЗСУ продовжили запобіжний захід

17 бер 2025, 16:57
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Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив термін тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомило видання «Суспільне».

Друзя підозрюють у незаконному збагаченні після початку повномасштабного вторгнення на понад мільйон доларів.

21 січня прес-служба СБУ повідомила про затримання головного психіатра ЗСУ, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

22 січня суд відправив Друзя під варту з можливістю внесення застави у розмірі 49 млн грн.

Олегу Друзю продовжили запобіжний захід, фото: «Суспільне»

Джерело: «Суспільне»


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