Головному психіатру ЗСУ продовжили запобіжний захід

Олег Друзь, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n204863-golovnomu-psyhiatru-zsu-prodovjyly-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив термін тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомило видання «Суспільне».

Друзя підозрюють у незаконному збагаченні після початку повномасштабного вторгнення на понад мільйон доларів.

21 січня прес-служба СБУ повідомила про затримання головного психіатра ЗСУ, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

22 січня суд відправив Друзя під варту з можливістю внесення застави у розмірі 49 млн грн.

Джерело: «Суспільне»