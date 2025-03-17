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В ГНС подвели итоги уплаты налогов за январь-февраль 2025 года
Какие отрасли платят больше всего налогов, рассказали в ГНС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n204868-kakie-otrasli-platyat-bolshe-vsego-nalogov-rasskazali-v-gns-infografika.htmlРакурс
Підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості лідирують у сплаті податків у січні-лютому 2025 року.
Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що за січень-лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб'єктів господарювання у таких галузях економіки:
- «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 19,3%;
- «Переробна промисловість» — 17,6%;
- «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 13,1%;
- «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» — 6,2%.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні — лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:
- «Переробна промисловість» — зростання на 48%, або +15,8 млрд грн;
- «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання на 34,7%, або +13,8 млрд гривень;
- «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — зростання на 36,2%, або +9,7 млрд гривень;
- «Професійна, наукова та технічна діяльність» — зростання на 58,7%, або +5,2 млрд гривень.