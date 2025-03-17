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У ДПС підсумували результати сплати податків за січень-лютий 2025 року

Які галузі сплачують найбільше податків, розповіли у ДПС (ІНФОГРАФІКА)

17 бер 2025, 19:43
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Підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості лідирують у сплаті податків у січні-лютому 2025 року.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що за січень-лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб'єктів господарювання у таких галузях економіки:

  • «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 19,3%;
  • «Переробна промисловість» — 17,6%;
  • «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 13,1%;
  • «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» — 6,2%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні — лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:

  • «Переробна промисловість» — зростання на 48%, або +15,8 млрд грн;
  • «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання на 34,7%, або +13,8 млрд гривень;
  • «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — зростання на 36,2%, або +9,7 млрд гривень;
  • «Професійна, наукова та технічна діяльність» — зростання на 58,7%, або +5,2 млрд гривень.

Джерело: Ракурс


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