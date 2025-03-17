У ДПС підсумували результати сплати податків за січень-лютий 2025 року

https://racurs.ua/ua/n204868-yaki-galuzi-splachuut-naybilshe-podatkiv-rozpovily-u-dps-infografika.html

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Підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості лідирують у сплаті податків у січні-лютому 2025 року.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що за січень-лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб'єктів господарювання у таких галузях економіки:

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 19,3%;

«Переробна промисловість» — 17,6%;

«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 13,1%;

«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» — 6,2%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні — лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях: