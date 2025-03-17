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Боевую работу бойцов на Запорожском направлении показала ГУР (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204872-boevuu-rabotu-boycov-na-zaporojskom-napravlenii-pokazala-gur-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони України сьогодні, 17 березня, опублікувало відео, котре показує ексклюзивні кадри вогневої роботи бійців підрозділів активних дій ГУР, зокрема на Запорізькому фронті.
На відео показані аеророзвідка, вогонь артилерії й танків, штурмові дії, зачистка та холоднокровні маневри операторів FPV-дронів.
Найвища честь — захищати волю української нації, знищувати російську нечисть повсюди у якомога вищих обсягах, — наголошують у ГУР й зазначають, що долучитися до підрозділів активних дій можна, заповнивши анкету за посиланням.
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