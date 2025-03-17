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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Бойову роботу бійців на Запорізькому напрямку показала ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204872-boyovu-robotu-biyciv-na-zaporizkomu-napryamku-pokazala-gur-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони України сьогодні, 17 березня, опублікувало відео, котре показує ексклюзивні кадри вогневої роботи бійців підрозділів активних дій ГУР, зокрема на Запорізькому фронті.
На відео показані аеророзвідка, вогонь артилерії й танків, штурмові дії, зачистка та холоднокровні маневри операторів FPV-дронів.
Найвища честь — захищати волю української нації, знищувати російську нечисть повсюди у якомога вищих обсягах, — наголошують у ГУР й зазначають, що долучитися до підрозділів активних дій можна, заповнивши анкету за посиланням.
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