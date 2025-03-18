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Французские истребители Rafale. Фото:
Макрон анонсировал размещение ядерного оружия на границе с Германиейhttps://racurs.ua/n204891-makron-anonsiroval-razmeschenie-yadernogo-orujiya-na-granice-s-germaniey.htmlРакурс
Франція розмістить ядерне озброєння поблизу кордону з Німеччиною.
До 2035 року на авіабазі 116 в Люксей-ле-Бен у Франції будуть розташовані оновлені винищувачі Rafale з гіперзвуковою ядерною ракетою. Ця база стане «домівкою» для цих літаків, які є «ключовими компонентами» французьких сил ядерного стримування. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає BFMTV.
Зазначається, що у модернізацію цього важливого воєнного об'єкта Париж інвестує 1,5 млрд євро. У майбутньому на цій авіабазі розмістять дві нові ескадрильї Rafale у складі близько 40 літаків.
Також Макрон поінформував, що Франція збільшить замовлення на літаки Rafale, що, за його словами, є обов’язковим перед обличчям геополітичного «переломного моменту».
За інформацією французьких медіа, наразі в системі ядерного стримування Франції задіяні три авіабази:
- «Сен-Дізьє" у департаменті Верхня Марна;
- «Істр» у департаменті Буш-дю-Рон;
- «Аворд» у департаменті Шер.
Нагадаємо, видання The Telegraph інформувало, що уряд Франції готовий застосувати своє ядерне стримування для захисту Європи й перекинути до Німеччини свої винищувачі з ядерною зброєю.
У Парижі вважають, що розгортання винищувачів у Німеччині стане не лише сигналом для російського диктатора володимира путіна, але й таке рішення тиснутиме на Велику Британію й змусити Лондон вдатися до таких самих дій.
Джерело: BFMTV