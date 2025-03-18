Французькі винищувачі Rafale. Фото:

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Франція розмістить ядерне озброєння поблизу кордону з Німеччиною.

До 2035 року на авіабазі 116 в Люксей-ле-Бен у Франції будуть розташовані оновлені винищувачі Rafale з гіперзвуковою ядерною ракетою. Ця база стане «домівкою» для цих літаків, які є «ключовими компонентами» французьких сил ядерного стримування. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає BFMTV.

Зазначається, що у модернізацію цього важливого воєнного об'єкта Париж інвестує 1,5 млрд євро. У майбутньому на цій авіабазі розмістять дві нові ескадрильї Rafale у складі близько 40 літаків.

Також Макрон поінформував, що Франція збільшить замовлення на літаки Rafale, що, за його словами, є обов’язковим перед обличчям геополітичного «переломного моменту».

За інформацією французьких медіа, наразі в системі ядерного стримування Франції задіяні три авіабази:

«Сен-Дізьє" у департаменті Верхня Марна;

«Істр» у департаменті Буш-дю-Рон;

«Аворд» у департаменті Шер.

Нагадаємо, видання The Telegraph інформувало, що уряд Франції готовий застосувати своє ядерне стримування для захисту Європи й перекинути до Німеччини свої винищувачі з ядерною зброєю.

У Парижі вважають, що розгортання винищувачів у Німеччині стане не лише сигналом для російського диктатора володимира путіна, але й таке рішення тиснутиме на Велику Британію й змусити Лондон вдатися до таких самих дій.

Джерело: BFMTV