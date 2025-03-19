В Одесской области школьница за обещание денег подожгла подстанцию, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n204905-14-letnyaya-shkolnica-za-dengi-podojgla-elektropodstanciu-na-odesschine-policiya.html

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На Одещині 14-річна школярка за обіцянку грошей підпалила електропідстанцію — дівчина виконала завдання, яке отримала в одному з месенджерів.

За скоєне їй загрожують примусові заходи виховного характеру. Про це сьогодні, 19 березня, повідомила прес-служба поліції Одещини.

Зазначається, що подія сталася минулого тижня ввечері в одному з сіл Березівського району.

Дочекавшись, коли на вулиці стемніє, зловмисниця пішла до трансформаторної підстанції, облила її легкозаймистою рідиною і підпалила. Процес вона зафільмувала на телефон для підтвердження замовнику виконаної «роботи», — розповіли у поліції.

Селяни, які проживають неподалік, одразу помітили пожежу, загасили її та повідомили в поліцію. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці оперативно встановили, що до події причетна 14-річна місцева жителька.

Дівчина під час пошуку «легкого» заробітку в одному з каналів телефонного месенджера погодилася за грошову винагороду здійснити підпал об'єкта електроенергетики, — розповіли у поліції.

За місця інциденту та у неповнолітньої вилучили речові докази причетності до злочину, зокрема:

пляшку з-під легкозаймистої рідини;

ганчірку;

коробку від сірників;

мобільний телефон із листуванням із так званим куратором.

Розпочате провадження за ч. 2 ст. 194−1 (умисне пошкодження об'єктів електроенергетики) Кримінального кодексу. Обставини злочину встановлюються.

Після закінчення досудового розслідування вирішуватиметься питання про направлення до суду клопотання щодо застосування примусових заходів виховного характеру відносно правопорушниці, оскільки вона не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за скоєний нею злочин, — зазначили у поліції.

Правоохоронці закликають молодь уникати сумнівних спілкувань у соціальних мережах.