Меня обменяли, мам: омбудсмен показал трогательные кадры возвращения украинского бойца

https://racurs.ua/n204922-menya-obmenyali-mam-ombudsmen-pokazal-trogatelnye-kadry-vozvrascheniya-ukrainskogo-boyca.html

Ракурс

Український омбудсмен Дмитро Лубінець показав зворушливі кадри повернення українського військовополоненого.

Довгоочікувані слова, які мріють почути рідні наших захисників. Дякую за те, що продовжуєте вірити і чекати! — написав він.

«Мене обміняли, мам», — так каже у телефон один з бійців на зворушливому відео. Воїн сьогодні повернувся із полону.