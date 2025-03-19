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Меня обменяли, мам: омбудсмен показал трогательные кадры возвращения украинского бойца

Меня обменяли, мам: омбудсмен показал трогательные кадры возвращения украинского бойца

19 мар 2025, 18:48
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Український омбудсмен Дмитро Лубінець показав зворушливі кадри повернення українського військовополоненого.

Довгоочікувані слова, які мріють почути рідні наших захисників. Дякую за те, що продовжуєте вірити і чекати! — написав він.

«Мене обміняли, мам», — так каже у телефон один з бійців на зворушливому відео. Воїн сьогодні повернувся із полону.

Источник: Ракурс


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