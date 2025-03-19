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Меня обменяли, мам: омбудсмен показал трогательные кадры возвращения украинского бойца
Меня обменяли, мам: омбудсмен показал трогательные кадры возвращения украинского бойцаhttps://racurs.ua/n204922-menya-obmenyali-mam-ombudsmen-pokazal-trogatelnye-kadry-vozvrascheniya-ukrainskogo-boyca.htmlРакурс
Український омбудсмен Дмитро Лубінець показав зворушливі кадри повернення українського військовополоненого.
Довгоочікувані слова, які мріють почути рідні наших захисників. Дякую за те, що продовжуєте вірити і чекати! — написав він.
«Мене обміняли, мам», — так каже у телефон один з бійців на зворушливому відео. Воїн сьогодні повернувся із полону.
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