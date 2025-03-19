Мене обміняли, мам: омбудсмен показав зворушливі кадри повернення українського бійця

https://racurs.ua/ua/n204922-mene-obminyaly-mam-ombudsmen-pokazav-zvorushlyvi-kadry-povernennya-ukrayinskogo-biycya.html

Ракурс

Український омбудсмен Дмитро Лубінець показав зворушливі кадри повернення українського військовополоненого.

Довгоочікувані слова, які мріють почути рідні наших захисників. Дякую за те, що продовжуєте вірити і чекати! — написав він.

«Мене обміняли, мам», — так каже у телефон один з бійців на зворушливому відео. Воїн сьогодні повернувся із полону.