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Мене обміняли, мам: омбудсмен показав зворушливі кадри повернення українського бійця
Мене обміняли, мам: омбудсмен показав зворушливі кадри повернення українського бійцяhttps://racurs.ua/ua/n204922-mene-obminyaly-mam-ombudsmen-pokazav-zvorushlyvi-kadry-povernennya-ukrayinskogo-biycya.htmlРакурс
Український омбудсмен Дмитро Лубінець показав зворушливі кадри повернення українського військовополоненого.
Довгоочікувані слова, які мріють почути рідні наших захисників. Дякую за те, що продовжуєте вірити і чекати! — написав він.
«Мене обміняли, мам», — так каже у телефон один з бійців на зворушливому відео. Воїн сьогодні повернувся із полону.
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