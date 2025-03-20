Зеленский анонсировал следующую встречу с представителями США в Саудовской Аравии

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Ракурс

Після розмови з Дональдо Трампом 19 березня Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами.

Президент України анонсував наступну зустріч з представниками США у Саудівській Аравії.

Цього тижня українська делегація зустрінеться з представниками США у Саудівській Аравії. Точна дата наразі невідома, але президент сказав, що вона відбудеться в один із днів з 21 по 23 березня — «як буде комфортно групам».

Там сторони мають продовжити обговорювати тимчасове припинення вогню. На цій зустрічі Україна планує презентувати список інфраструктури, яку вважає пріоритетною та цивільною.

Зеленський наголосив, що йтиметься, зокрема, про залізницю, портову інфраструктуру.﻿﻿﻿﻿ Наразі невідомо, що підтвердять партнери.

️Наступний раунд перемовин між США та рф відбудеться в Джидді 23 березня. Там обговорять домовленості, яких досягли Трамп і путін.

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