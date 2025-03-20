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Зеленський анонсував наступну зустріч з представниками США у Саудівській Аравії
Зеленський анонсував наступну зустріч з представниками США у Саудівській Аравіїhttps://racurs.ua/ua/n204933-zelenskyy-anonsuvav-nastupnu-zustrich-z-predstavnykamy-ssha-u-saudivskiy-araviyi.htmlРакурс
Після розмови з Дональдо Трампом 19 березня Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами.
Президент України анонсував наступну зустріч з представниками США у Саудівській Аравії.
Цього тижня українська делегація зустрінеться з представниками США у Саудівській Аравії. Точна дата наразі невідома, але президент сказав, що вона відбудеться в один із днів з 21 по 23 березня — «як буде комфортно групам».
Там сторони мають продовжити обговорювати тимчасове припинення вогню. На цій зустрічі Україна планує презентувати список інфраструктури, яку вважає пріоритетною та цивільною.
Зеленський наголосив, що йтиметься, зокрема, про залізницю, портову інфраструктуру. Наразі невідомо, що підтвердять партнери.
️Наступний раунд перемовин між США та рф відбудеться в Джидді 23 березня. Там обговорять домовленості, яких досягли Трамп і путін.
Інші заяви президента:
- Зеленський сказав президенту США, що поняття «цивільна інфраструктура» є всеосяжним. Україна, за його словами, підготує список того, що може вважатися цивільною інфраструктурою. Це може бути залізниця та портова інфраструктура. Питання припинення ударів цивільній інфраструктурі було однією з тем, яку обговорювали Володимир Зеленський та Дональд Трамп.
- Президенти обговорювали відновлення ЗАЕС. Повинна бути інфраструктура: водозабезпечення, технічний персонал. «Щоб за півтора-два-два з половиною роки станція приносила гроші, електрику для людей». Україна, за словами Зеленського, готова говорити зі США стосовно відновлення, модернізації та інвестицій саме в цю станцію.
- Зеленський хоче долучити до перемовин зі США технічних спеціалістів, які нададуть експертну оцінку щодо енергетичної безпеки України:"Треба, щоб був виписаний технічний паспорт всіх цих дій". Україна може відповідати «дзеркально» щодо домовленостей про припинення вогню по енергетиці.
- «Питання територій буде найскладнішим». Україна, каже Зеленський, не визнає ніякі території російськими. Нині, за словами президента — «найлегший момент дипломатичних зусиль з ти, які на нас чекають».
- Говорячи про повернення дітей, яких вивезли в росію, Зеленський сказав, що «будемо боротись за всіх дітей. Нам буде складно з сиротами».
- Президент України вважає реалістичним можливість швидкого припинення вогню та такого ж швидкого закінчення війни «якщо є політична воля, яка анонсована всьому світові». Водночас він каже, що припинення вогню «на роки» — це замороження конфлікту і «війна прийде знову».
- владімір путін, впевнений Зеленський, нині не хоче припинення вогню через декілька факторів: він не знаходиться в слабкій позиції на полі бою, він не хоче припинення вогню допоки українські війська контролюють частину Курської області, він накопичує війська, щоб вдарити по Україні і тиснути сильніше та дати собі кращі умови переговорів.
- Україна поки має напрацювати загальні бачення того, де розміщуватиметься іноземний контингент. За словами президента України нині звучать різні оцінки кількості іноземних військових, адже це залежить від бажання країн: «є країни, які готові давати контингент, є - яка готові дати контингент у разі повторної агресії, є ті, які готові розташовувати контингент на кордоні, є ті, які готові розташовувати в небезпечних місцях, у великих містах, є ті, які готові на морі».
- Плани щодо наступальних операцій у росії на Харківському та Запорізькому напрямках не змінились, каже Зеленський. На його думку, Україна «відтермінувала» їх на 8 місяців операцією в Курській області.
- В Україну прибули додаткові літаки F-16. «Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина — кілька літаків F-16 прилетіли в Україну».Інформацію про збиття літака F-16 раніше спростував начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат.