Россияне не смогли уговорить шестиклассника на поджоги в Кременце

https://racurs.ua/n204941-rossiyane-ne-smogli-ugovorit-shestiklassnika-na-podjogi-v-kremence.html

Ракурс

Росіяни намагалися завербувати шестикласника з Кременця (Тернопільщина) для того, що він за гроші підпалив об'єкти критичної інфраструктури та будівлі правоохоронних органів.

Школяр не спокусився на легкий заробіток та показав поліції повідомлення у Telegram від невідомого акаунту із пропозицією підробітку, розповіли у прокуратурі Тернопільської області 20 березня.

Хлопчик запам’ятав розмови, які з дітьми неодноразово проводили поліціянти та вчителі, тому не спокусився на пропозицію. Він підійшов до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції.

Росіяни надіслали йому відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на телеграм-канал для реєстрації.

Шестикласник, пам’ятаючи профілактичні розмови, які у школі з ними неодноразово проводили і поліцейські, і вчителі, повідомив про цей факт офіцера освітньої безпеки. Правоохоронці поспілкувалися зі свідомим школярем та подякували за його позицію.