Росіяни не змогли спокусити шестикласника на підпали у Кременці

https://racurs.ua/ua/n204941-rosiyany-ne-zmogly-spokusyty-shestyklasnyka-na-pidpaly-u-kremenci.html

Ракурс

Росіяни намагалися завербувати шестикласника з Кременця (Тернопільщина) для того, що він за гроші підпалив об'єкти критичної інфраструктури та будівлі правоохоронних органів.

Школяр не спокусився на легкий заробіток та показав поліції повідомлення у Telegram від невідомого акаунту із пропозицією підробітку.

Хлопчик запам’ятав розмови, які з дітьми неодноразово проводили поліціянти та вчителі, тому не спокусився на пропозицію. Він підійшов до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції.

Росіяни надіслали йому відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на телеграм-канал для реєстрації.

Шестикласник, пам’ятаючи профілактичні розмови, які у школі з ними неодноразово проводили і поліцейські, і вчителі, повідомив про цей факт офіцера освітньої безпеки. Правоохоронці поспілкувалися зі свідомим школярем та подякували за його позицію.