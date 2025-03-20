Последствия российских авиаударов по Сумщине, фото: Национальная полиция

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На Сумщині двоє людей загинули через російські авіаудари.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомили прес-служба Нацполіції та Сумської обласної прокуратури.

20 березня 2025 року близько 15.20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули керовані авіаційні бомби на двоповерховий житловий будинок у селищі Краснопілля Сумського району. Унаслідок атаки ворога загинула 69-річна жінка та 51-річний чоловік, — розповіли в прокуратурі.

Також були пошкоджені будинки поблизу.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).