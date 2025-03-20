Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських авіаударів по Сумщині, фото: Національна поліція
Рашисти вдарили КАБами по Сумщині — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204950-rashysty-vdaryly-kabamy-po-sumschyni-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
На Сумщині двоє людей загинули через російські авіаудари.
Про це сьогодні, 20 березня, повідомили прес-служба Нацполіції та Сумської обласної прокуратури.
20 березня 2025 року близько 15.20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули керовані авіаційні бомби на двоповерховий житловий будинок у селищі Краснопілля Сумського району. Унаслідок атаки ворога загинула 69-річна жінка та 51-річний чоловік, — розповіли в прокуратурі.
Також були пошкоджені будинки поблизу.
Розпочате кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).