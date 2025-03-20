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В Ровно 20 марта возле одного из ТРЦ раздался взрыв, фото: «ЧаРівне.інфо»
Взрыв автомобиля в Ровно классифицирован как попытку теракта — СБУhttps://racurs.ua/n204951-vzryv-avtomobilya-v-rovno-klassificirovan-kak-popytku-terakta-sbu.htmlРакурс
Вибух у середмісті Рівного, який стався сьогодні, 20 березня, СБУ класифікує як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За даними слідства, поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі. Водій та пасажир отримали травми різного ступеню тяжкості, — розповіли у СБУ.
Зазначається, що наразі СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та причетних осіб.
Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, — додали в СБУ.
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