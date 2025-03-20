У Рівному 20 березня біля одного з ТРЦ пролунав вибух, фото: «ЧаРівне.інфо»

https://racurs.ua/ua/n204951-vybuh-avtomobilya-u-rivnomu-klasyfikovano-yak-sprobu-teraktu-sbu.html

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Вибух у середмісті Рівного, який стався сьогодні, 20 березня, СБУ класифікує як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства, поблизу одного із ТРЦ міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі. Водій та пасажир отримали травми різного ступеню тяжкості, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що наразі СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та причетних осіб.