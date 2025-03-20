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Ракурс
Вибух пролунав у центрі Рівного 20 березня, фото: «Рівне 1»

Поблизу ТРЦ у Рівному пролунав вибух — поліція

20 бер 2025, 19:46
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У середмісті Рівного пролунав вибух в автомобілі.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомляють прес-служби поліції та прокуратури Рівненської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в обідню пору 20 березня у середмісті Рівного біля одного з ТРЦ в автівці Peugeot спрацював саморобний вибуховий пристрій. Водій та пасажир транспортного засобу отримали травми, — розповіли у поліції.

У прокуратурі зазначають, що подія сталася близько 13.40 на вулиці Київській. Зазначається, що постраждалих водія та пасажира госпіталізували.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом терористичного акту та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 258, ст. 263 Кримінального кодексу).

Тривають комплексні заходи з метою встановлення всіх обставин вибуху та причетних осіб.

Джерело: Ракурс


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