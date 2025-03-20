Последствия российской атаки по Кропивницкому, фото: Алексей Кулеба

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Ракурс

Кропивницький в ніч на сьогодні, 20 березня, зазнав масованої дронової атаки — пролунало понад 20 вибухів, є руйнування житлових будинків, школи, церкви, інфраструктури.

Наразі кількість постраждалих вже зросла до 14, серед них семеро дітей. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, який відвідав місто.

Раніше в ефірі національного телемарафону очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що відновлення потребують 20 приватних будинків та 80 квартир.

Він зазначив, що цей найбільший обстріл міста за часів повномасштабної війни.

За словами Райковича, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані — це подружжя: постраждалий чоловік отримав понад 90% опіків, лікарі борються за його життя.