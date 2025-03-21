Со столичных улиц убирают бесхозные автомобили

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У Києві триває евакуація машин, покинутих власниками, а також пошкоджених внаслідок російських обстрілів. В столиці вже нарахували близько 600 таких авто, але їх може бути значно більше — близько тисячі.

Про це повідомили 21 березня у Київській міській військовій адміністрації.

Раніше Рада оборони столиці ухвалила алгоритм дій щодо переміщення таких автомобілів у місця тимчасового розміщення. За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, неприбрані машини шкодять громадській безпеці, захаращують проїзди для спецтехніки та автівок екстрених служб. Крім того, покинуті авто є потенційною загрозою для дітей, які під час гри можуть порізатися об скло чи металеві краї.

Транспортні засоби будуть евакуйовані на спеціально відведені місця в кожному районі. Майданчики/паркомісця для тимчасового розміщення надаватимуться безоплатно.

Якщо власник виявить бажання повернути собі авто, це можна зробити за відповідним запитом.