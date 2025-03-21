Передача Украине самолетов-наводчиков Saab: успевает ли Швеция с графиками

https://racurs.ua/n204970-peredacha-ukraine-samoletov-navodchikov-saab-uspevaet-li-shveciya-s-grafikami.html

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Передача Україні шведських літаків далекого радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C (ACS 890) не відстає від графіка.

Терміни постачання пов’язані з підготовкою деяких модифікацій винищувачів F-16 для взаємодії з ними.

Про це повідомило Міністерство оборони Швеції у коментарі Delfi.

Передача цих спеціалізованих літаків була анонсована ще у травні торік у межах військової допомоги від Швеції.

Терміни постачання ASC 890 пов’язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16. Затримки в передачі літаків ДРЛВ Україні немає, — йдеться в коментарі.

У шведському оборонному відомстві додали, що працюють відповідно до графіка. Але з міркувань безпеки вони не повідомлятимуть, «коли і де відбувалися або відбуватимуться ті чи інші дії».

Швеція також допомагає з навчанням українців на пілотів, підготовкою обслуговуючого персоналу та операторів бортового обладнання, зазначили в міністерстві оборони країни.

ASC 890 нададуть Україні абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового керування винищувачами.

Надто під час відбиття масованих ракетних і дронових атак росіян. А також розширять загальну обізнаність щодо ситуації у повітряному просторі.

Однак використання літаків ДРЛВ над територією України та їхня бойова робота разом зі збереженням додасть завдань відповідним службам України. Адже ці літаки одразу стануть пріоритетною ціллю для російських окупантів.

Тим більше, що вони за час повномасштабної війни з Україною втратили декілька власних літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.