Оккупанты убили целую семью в Запорожье. Фото: ОВА

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Російська атака на Запоріжжя, яка відбулася ввечері 21 березня, забрала життя цієї родини.

Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

У лікарнях станом на сьогоднішній ранок залишаються п’ятеро постраждалих. Дві жінки та два чоловіка з травмами середньої тяжкості. Немовля, яке дістало контузію, перебуває у стані середньої важкості. З різними травмами до лікарів звернулося 12 людей.

Очільник ОВА також поінформував, що до соціальних служб після учорашньої ворожої атаки звернулося 94 особи. Серед постраждалих 13 людей з інвалідністю та семеро внутрішньо переміщені осіб. Гуманітарну допомогу вже отримали 22 людини.

В обласному центрі продовжується ліквідація наслідків атаки продовжується. Працюють усі служби.

Нагадаємо, ввечері 21 березня армія рф масовано атакувала Запоріжжя. Загинула жінка та 14-річна дівчинка. Ще 13 осіб дістали поранення. Серед постраждалих — дев’ятимісячне немовля. Одну жінку госпіталізували у дуже важкому стані.