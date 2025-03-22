Зеленский прибыл на Донбасс. Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський здійснив візит до Донецької області.

У суботу, 22 березня, глава держави оприлюднив відео свого візиту в фронтовий регіон. Зокрема, глава держави відвідав відому стелу при в’їзді на Донеччину, а також стелу на честь Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Відповідний ролик з’явився на сторінці Зеленського у Facebook.

Біля стели президент зустрівся з українськими захисниками. Також разом із Зеленським перебував заступник очільника Офісу президента, а раніше командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса.

Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас, — зазначив президент.

Згодом Зеленський побував у командному пункті тактичної групи «Покровськ» і зустрівся із командирами «Лінії дронів», що об'єднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ. Президенту доповіли про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку та виконання завдань.

Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи «Лінії дронів» під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках.

Також Зеленський відзначив воїнів державними нагородами.

Нагадаємо, 21 березня в Україну з візитом побував президент Чехії Петр Павел. Він відвідав Одесу, яка в той час перебувала під масованою російською атакою.