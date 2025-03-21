Петр Павел (ліворуч) відвідав Одесу, фото: Олексій Кулеба

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Ракурс

В Україну з візитом прибув президент Чехії Петр Павел. Зокрема, він відвідав Одесу, яка в той час перебувала під масованою російською атакою.

Про це сьогодні, 21 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує росія. Саме під час нашої зустрічі рф запустила три групи шахедів на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини росії проти України, — зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, під час розмови сторони обговорили ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку громад.

Чехія одна із лідерок серед країн, які системно допомагають Україні. За три роки великої війни країна-партнер надала Україні 900 млн дол підтримки — від гуманітарних програм до військової техніки. Зокрема, протикорабельні комплекси «Нептун», зроблені на базі чеських автомобілів Tatra, зробили великий внесок в нашу безпеку на морі, — наголосив віце-прем'єр.

Кулеба зазначив, що у фокусі розмови були морська безпека та виклики розмінування територій.

«Лише з літа 2023 року росія випустила більше 450 ракет по портовій інфраструктурі України, але сьогодні ми залишаємось гарантом продовольчої світової безпеки. З початку роботи українського коридору наші порти перевезли 110 млн тонн вантажів», — зазначив він.

Віце-прем'єр зауважив, що Чехія залишається надійним партнером у відновленні українських громад та регіонів. Зокрема:

Чехія взяла патронат над Дніпропетровською областю, де оновлює станції очищення води, поставляє генератори, медобладнання й евакуаційні автобуси,

відбудовує школи та лікарні;

у Київській області реалізує масштабний проект модернізації обласної дитячої лікарні на понад 10 млн євро;

ще десятки проектів реалізуються у Миколаївській, Харківській, Херсонській та Львівській областях.

Кулеба зазначив, що в ході зустрічі домовилися про розширення гуманітарної допомоги для постраждалих регіонів, включаючи забезпечення тимчасового житла для тих, хто втратив домівки, та підтримку медичних закладів. Також Чехію запросили долучитися до Конференція з відбудови України, яка відбудеться в Римі цього літа.