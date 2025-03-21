Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по рекреаційній зоні на Одещині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по дитячому табору на Одещині (ФОТО)

21 бер 2025, 09:35
999

Російські загарбники завдали удару по рекреаційній зоні в одному з курортних районів Одеської області.

Про це сьогодні, 21 березня, вранці повідомила прес-служба ДСНС,

Постраждали будівлі на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення, — розповіли у відомстві. — Внаслідок атаки сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

Наслідки російського удару по рекреаційній зоні на Одещині, фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що внаслідок атаки російських дронів в Одеській області постраждали троє підлітків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів