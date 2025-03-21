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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки на Одещині, фото: ДСНС

Рашисти атакували дронами Одещину — постраждали троє підлітків (ФОТО, ВІДЕО)

21 бер 2025, 08:41
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, атакували дронами Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка;
  • постраждали 3 підлітків.

В ліквідації наслідків взяли участь понад 70 рятувальників, задіяно 22 одиниці пожежної техніки, а також 5 добровольців та 1 одиниця техніки, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської повітряної атаки на Одещині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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