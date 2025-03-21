Наслідки російської повітряної атаки на Одещині, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, атакували дронами Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка;

постраждали 3 підлітків.