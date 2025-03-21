Наслідки російських авіаударів по Запорізькій області, фото: ДСНС

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Ракурс

Російські загарбники впродовж доби завдали 492 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це сьогодні, 21 березня, вранці повідомили прес-служби Запорізької ОВА та ДСНС.

Зокрема, рашисти атакували керованими авіабомбами населені пункти Запорізького району.

Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 кв. м.

Відомо про шістьох постраждалих: