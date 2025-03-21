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Последствия российских авиаударов по Запорожской области, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли 10 авиаударов по Запорожью — шесть раненых (ФОТО, ВИДЕО)

21 мар 2025, 08:24
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Російські загарбники впродовж доби завдали 492 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це сьогодні, 21 березня, вранці повідомили прес-служби Запорізької ОВА та ДСНС.

Зокрема, рашисти атакували керованими авіабомбами населені пункти Запорізького району.

Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 кв. м.

Відомо про шістьох постраждалих:

  • п’ятеро постраждалих, серед яких чотирирічний хлопчик, лікуються амбулаторно;
  • 60-річний чоловік у стані середньої тяжкості залишається у лікарні.

Наслідки російських авіаударів по Запорізькій області, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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