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Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в Одесской области, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали дронами Одесщину — пострадали три подростка (ФОТО, ВИДЕО)

21 мар 2025, 08:41
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 березня, атакували дронами Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка;
  • постраждали 3 підлітків.

В ліквідації наслідків взяли участь понад 70 рятувальників, задіяно 22 одиниці пожежної техніки, а також 5 добровольців та 1 одиниця техніки, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської повітряної атаки на Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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