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Російські загарбники завдали удару по рекреаційній зоні в одному з курортних районів Одеської області.
Про це сьогодні, 21 березня, вранці повідомила прес-служба ДСНС,
Постраждали будівлі на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення, — розповіли у відомстві. — Внаслідок атаки сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що внаслідок атаки російських дронів в Одеській області постраждали троє підлітків.
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