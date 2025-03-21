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Ракурс
Последствия российского удара по рекреационной зоне в Одесской области, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по детскому лагерю на Одесщине (ФОТО)

21 мар 2025, 09:35
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Російські загарбники завдали удару по рекреаційній зоні в одному з курортних районів Одеської області.

Про це сьогодні, 21 березня, вранці повідомила прес-служба ДСНС,

Постраждали будівлі на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення, — розповіли у відомстві. — Внаслідок атаки сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

Наслідки російського удару по рекреаційній зоні на Одещині, фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що внаслідок атаки російських дронів в Одеській області постраждали троє підлітків.

Источник: Ракурс


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