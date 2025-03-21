Последствия российского удара по рекреационной зоне в Одесской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n204958-rashisty-udarili-po-detskomu-lageru-na-odesschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по рекреаційній зоні в одному з курортних районів Одеської області.

Про це сьогодні, 21 березня, вранці повідомила прес-служба ДСНС,

Постраждали будівлі на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення, — розповіли у відомстві. — Внаслідок атаки сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що внаслідок атаки російських дронів в Одеській області постраждали троє підлітків.