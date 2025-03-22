КНР рассматривает возможность участия в миротворческой миссии. Фото:

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Китай може приєднатися до миротворчої місії в Україні.

Пекін розглядає можливість участі у миротворчих силах в Україні. Представники КНР звернулися до Євросоюзу з питання, чи підтримують європейські партнери таку ініціативу. А в Брюсселі схвально ставляться до такої ініціативи. Про це повідомило видання Welt.

Європейські дипломати вважають, що бажання Китаю доєднатися до миротворчої місії стане фактором, який допоможе рф переглянути своє ставлення до миротворців на українській території. Але в ЄС наголошують, що цей крок залишається «делікатним» і потребує обережного підходу.

Ідея миротворчої місії, підтримана Великою Британією, залишається предметом запеклих дискусій, бо росія категорично відкидає такі пропозиції.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Австралія розглядає можливість відрядження своїх військових до України. Згодом У посольство рф в Австралії заявило, що Москва неодноразово давала зрозуміти, що іноземна військова присутність в Україні «є абсолютно неприйнятною». І пригрозило Австралії «серйозними наслідками».

Джерело: Welt