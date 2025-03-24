Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сбой в работе «Укрзализныци» произошел из-за масштабной кибератаки рф

Сбой в работе «Укрзализныци» произошел из-за масштабной кибератаки рф

24 мар 2025, 08:59
999

Збій в роботі «Укрзалізниці» стався через масштабну кібератаку ворога на онлайн-системи.

Там зазначили, що відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Також в УЗ наголосили, що рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок.

Однак онлайн-продаж квитків досі лишається недоступним, тож протягом 24 березня «Укрзалізниці» ще працюватиме в офлайн-режимі.

«Укрзалізниця» підкреслює, що в компанії впроваджені протоколи резервування.

Остання атака була дуже системна, нетривіальна й багаторівнева, тому перед повним відновленням із «бекапів» фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості, — додали в УЗ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров