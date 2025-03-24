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Сбой в работе «Укрзализныци» произошел из-за масштабной кибератаки рф
Сбой в работе «Укрзализныци» произошел из-за масштабной кибератаки рфhttps://racurs.ua/n205034-sboy-v-rabote-ukrzaliznyci-proizoshel-iz-za-masshtabnoy-kiberataki-rf.htmlРакурс
Збій в роботі «Укрзалізниці» стався через масштабну кібератаку ворога на онлайн-системи.
Там зазначили, що відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Також в УЗ наголосили, що рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок.
Однак онлайн-продаж квитків досі лишається недоступним, тож протягом 24 березня «Укрзалізниці» ще працюватиме в офлайн-режимі.
«Укрзалізниця» підкреслює, що в компанії впроваджені протоколи резервування.
Остання атака була дуже системна, нетривіальна й багаторівнева, тому перед повним відновленням із «бекапів» фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості, — додали в УЗ.