Збій в роботі «Укрзалізниці» стався через масштабну кібератаку ворога на онлайн-системи

https://racurs.ua/ua/n205034-zbiy-v-roboti-ukrzaliznyci-stavsya-cherez-masshtabnu-kiberataku-rosiyan.html

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Збій в роботі «Укрзалізниці» стався через масштабну кібератаку ворога на онлайн-системи.

Там зазначили, що відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Також в УЗ наголосили, що рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок.

Однак онлайн-продаж квитків досі лишається недоступним, тож протягом 24 березня «Укрзалізниці» ще працюватиме в офлайн-режимі.