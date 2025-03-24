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Ракурс
Збій в роботі «Укрзалізниці» стався через масштабну кібератаку ворога на онлайн-системи

Збій в роботі «Укрзалізниці» стався через масштабну кібератаку росіян

24 бер 2025, 08:59
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Збій в роботі «Укрзалізниці» стався через масштабну кібератаку ворога на онлайн-системи.

Там зазначили, що відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Також в УЗ наголосили, що рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок.

Однак онлайн-продаж квитків досі лишається недоступним, тож протягом 24 березня «Укрзалізниці» ще працюватиме в офлайн-режимі.

Джерело: Ракурс


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