Львовянин планировал теракт возле ТЦК в Кривом Роге

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Агенту ФСБ, який планував теракт поблизу місцевого ТЦК у Кривому Розі, загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Його російська спецслужба хотіла підірвати разом з вибухівкою в годину пік, щоб ще й вбити максимальну кількість громадян.

Фігурантом виявився 26-річний львівʼянин. Його завчасно викрили, провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони і затримали зловмисника під час підготовки до закладки СВП, повідомляє СБУ.

ФСБ рф завербувала чоловіка через Телеграм-канал з пошуку «швидких» заробітків. За інструкцією окупантів їхній агент прибув до Кривого Рогу і отримав локацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій.

Потім він приніс його до орендованої квартири, де доукомплектував вибухівку додатковими уражаючими елементами — болтами, арматурою — і приєднав телефон для дистанційної активації.

Після цього фігурант провів дорозвідку поблизу потенційної цілі, де мав закласти СВП, замаскований під вогнегасник у рюкзаку. Увесь цей час російська спецслужба відслідковувала маршрут руху свого агента через віддалений доступ до камери його мобільного телефону.

В СБУ нагадали: щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот «Спали» ФСБешника" - t. me/spaly_fsb_bot