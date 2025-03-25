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Торпеды, пулемет и ПЗРК: Федоров показал морской дрон "Катран"
Торпеды, пулемет и ПЗРК: Федоров показал морской дрон «Катран» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205076-torpedy-pulemet-i-pzrk-fedorov-pokazal-morskoy-dron-katran-video.htmlРакурс
Очільник Мінцифри показав морський дрон «Катран», який оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю.
«Катран» може долати відстані понад 1 тис. км, виконує ударні та розвідувальні операції. Дрон багатофункціональний — ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі.
Безпілотник є високотехнологічною розробкою від української військової компанії Military Armored Company HUB.
Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі, — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.