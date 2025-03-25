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Торпеды, пулемет и ПЗРК: Федоров показал морской дрон "Катран"

Торпеды, пулемет и ПЗРК: Федоров показал морской дрон «Катран» (ВИДЕО)

25 мар 2025, 16:58
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Очільник Мінцифри показав морський дрон «Катран», який оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю.

«Катран» може долати відстані понад 1 тис. км, виконує ударні та розвідувальні операції. Дрон багатофункціональний — ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі.

Безпілотник є високотехнологічною розробкою від української військової компанії Military Armored Company HUB.

Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі, — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Источник: Ракурс


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