Торпеди, кулемет і ПЗРК: Федоров показав морський дрон «Катран»

Очільник Мінцифри показав морський дрон «Катран», який оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю.

«Катран» може долати відстані понад 1 тис. км, виконує ударні та розвідувальні операції. Дрон багатофункціональний — ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі.

Безпілотник є високотехнологічною розробкою від української військової компанії Military Armored Company HUB.

Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі, — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.