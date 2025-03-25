Россияне опубликовали список объектов, на которые распространяется временное перемирие

Россияне 25 марта обстреляли Куртовку Донецкой области - на детской площадке погибли 3-летняя девочка и ее 36-летняя мать

https://racurs.ua/n205085-rossiyane-opublikovali-spisok-obektov-na-kotorye-rasprostranyaetsya-vremennoe-peremirie.html

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У Кремлі опублікували перелік російських та українських об'єктів, які, за домовленості сторін, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я:

нафтопереробні підприємства;

нафто-, газопроводи та сховища, включно з насосними станціями;

інфраструктура, що виробляє та передає електрику, зокрема електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники;

атомні електростанції;

дамби гідроелектростанцій.

Офіс президента України та Білий дім не надавали такого переліку.

Під час пресконференції увечері 25 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що українська сторона передала представникам США список енергетичних об'єктів, по яких росія не повинна завдавати ударів. Він пояснив, що у разі порушення росією домовленостей, Україна повідомлятиме про це США.

23−25 березня в Ер-Ріяді, що в Саудівській Аравії, відбулися переговори України та США й росії та США. Україна та росія контактували не напряму, а через США як посередника.