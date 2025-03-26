В Белгородской области ликвидировали российскую военную пропагандистку "Первого канала"

https://racurs.ua/n205092-v-belgorodskoy-oblasti-likvidirovali-rossiyskuu-voennuu-propagandistku-pervogo-kanala.html

Ракурс

У Бєлгородській області росії, біля кордону з Україною, ліквідована російська пропагандистка, воєнкор «Першого каналу» Анна Прокоф'єва.

Автомобіль знімальної групи пропагандистів наїхав на міну. Внаслідок вибуху Анна померла, а оператор отримав тяжкі поранення.

Це вже четверта смерть російських пропагандистів за три дні — у понеділок троє з них померли під час обстрілу на території тимчасово окупованої Луганщини.

Крім Прокоф'євої, внаслідок вибуху постраждав оператор Дмитро Волков, який її супроводжував. Його стан уточнюється.

Подробиці події наразі з’ясовуються. Як пише воєнкор Володимир Романов, інцидент стався в районі села Демидівка Бєлгородської області рф, в напрямку якої ведуть штурмові дії Сили оборони України.

Сама Прокоф'єва напередодні опублікувала у своєму телеграм-каналі «Zhurnalistka |Z|" свіже фото у військовому однострої та підписала:

Десь на кордоні з країною 404… — маючи на увазі Україну як країну-«помилку».

Як відомо, журналісти на лінії бойового зіткнення мають носити відповідні розпізнавальні знаки та вбрання невійськового зразка. Військова форма одягу робить їх законними цілями нарівні з військовослужбовцям країни-агресора.