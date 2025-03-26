Кресло митрополита Андрея Шептицкого. Фото:

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Крісло митрополита Андрея Шептицького повернули до Львова з Курщини.

У митрополичі палати Української Греко-католицької церкви це крісло це крісло передали українські військові. Його наприкінці 80-х років ХХ ст. у Курську область рф вивіз єпископ РПЦ. Про це 26 березня повідомила «Радіо Свобода» з посиланням на старшого пастора Християнської Євангельської церкви у Львові Валерія Марченка.

Мені одного дня зателефонував сержант зі Львова і розповів, що бійці звільняли територію і знайшли крісло, — розповів він.

За словами Марченка, у кінці 80-х років минулого століття митрополит Російської православної церкви Никодим Руснак, вкрав зі Львова це крісло й вивіз до росії. Потім він помер. Згодом крісло виявилось у реставратора. Йому пропонували за нього 5 тис. євро, але він відмовився його продавати.

А коли прийшли українські військові, то сказав їм, що хоче повернути це крісло, — зазначив пастор.

Крісло, яке раніше перебувало у Святоюрському соборі або у митрополичих палатах, сьогодні передали митрополиту Львівському УГКЦ Ігореві Возьняку.

Як відомо, Андрей Шептицький — український релігійний та громадський діяч, митрополит Української греко-католицької церкви. Очолював церкву в першій половині ХХ ст. й активно підтримував розвиток освіти, культури та медицини.

Нагадаємо, у 2023 році, після того, як ченці УПЦ МП покинули територію Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», зникла низка ікон. Представники Московського патріархату заявляли, що планують вивезти з заповідника усе, крім мощей, бо вважають усе майно, включно з іконами, власністю своєї церкви.

Джерело: «Радіо Свобода»